İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye'deki diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatı verdi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıkladı. Cohen, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi amacıyla diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatını verdiğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıkladı.

Cohen, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarına ilişkin yapılan açıklamalara gönderme yaparak, "İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi amacıyla (İsrailli) diplomatik temsilcilerin geri dönmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.