İsrail'de Yahudilerin Çoğunluğu Ülke Yönetimini Saldırıdan Sorumlu Tutuyor

İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin yaptığı ankete göre, İsraillilerin yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tutuyor. Ankete katılanların çoğunluğu ayrıca Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.

İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de başlattığı saldırı ve sonuçları konusunda ülke yönetimini suçluyor.

İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin (Dialog Center) ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, İsraillilerin yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tuttu.

Bu kişilerden yüzde 79'unun iktidar destekçisi olduğu aktarıldı.

Yahudilerin yüzde 94'ü de güvenlik zafiyetinin hükümetten kaynaklandığını ifade ederken, yüzde 92'si savaşın kendilerini kaygılandırdığını dile getirdi.

Ankete katılan Yahudilerin yüzde 56'sı İsrail ordusunun Gazze'ye başlattığı savaşın ardından Netanyahu'nun istifa etmesi gerektiği görüşünde.

Hükümetin savaştan sonra istifa etmesi fikrine katılanların yüzde 28'inin yine mevcut iktidarı destekleyenler olduğu aktarıldı.

Ayrıca, görüşlerine başvurulan Yahudilerin yüzde 52'si Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın istifa etmesi gerektiği fikrini paylaştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.