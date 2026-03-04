Haberler

İsrail'de 2 Türk gazeteciye gözaltı

İsrail'de, gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı sürecinin detayları belirsizliğini korurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik konuyla ilgili açıklama yaparak basın özgürlüğüne yapılan saldırıya tepki gösterdi.

İSRAİL'de bulunan gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın güvenlik birimleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Gazeteci Adem Metan, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, " İsrail'de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız. Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil" dedi.

'HUKUKSUZLUĞUN SONA ERMESİNİ BEKLİYORUZ'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Çelik, "Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınması basın özgürlüğüne saldırıdır. Gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerekir. Süreci yakından takip ediyoruz. Gazetecilere dönük hukuksuzluğun sona ermesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
