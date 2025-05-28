İsrail Büyükelçisi Dakar'daki Konferansta Öğrenciler Tarafından Protesto Edildi

İsrail Büyükelçisi Dakar'daki Konferansta Öğrenciler Tarafından Protesto Edildi
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İsrail'in Dakar Büyükelçisi Yuval Waks, Cheikh Anta Diop Üniversitesinde düzenlenen bir konferansta öğrenciler tarafından yuhalanarak kampüsü terk etti. Öğrenciler 'Özgür Filistin' ve 'İsrail savaş suçlusudur' sloganları attı.

İsrail'in Dakar Büyükelçisi Yuval Waks, bir konferans için davet edildiği Cheikh Anta Diop Üniversitesinde (UCAD) öğrenciler tarafından yuhalanmasının ardından kampüsü terk etti.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Cheikh Anta Diop Üniversitesi'nde bir konferansa davet edilen İsrail'in Dakar Büyükelçisi Yuval Waks, öğrenciler tarafından protesto edildi. Öğrenciler "Özgür Filistin", "Özgür Gazze" ve "İsrail savaş suçlusudur" sloganları atıp İsrail Büyükelçisi Waks'ı yuhaladı. Konuşma yapması öğrenciler tarafından engellenen Waks, üniversite kampüsünü terk etmek zorunda kaldı. Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler ise Waks'ın peşinden gitti.

Waks, ülkenin en büyük ve en önemli yükseköğrenim kurumu olan Cheikh Anta Diop Üniversitesinde uluslararası ilişkiler üzerine düzenlenen bir konferansta konuşma yapmak üzere davet edilmişti. - DAKAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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