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İsrail, boş olan Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Gazze Adalet Sarayı'nın yıkılma görüntülerini paylaşarak, 'İşgalci İsrail, boş olan Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti. Masum sivillerin üzerine bomba yağdıran, Gazze'de taş üstünde taş bırakmayarak savaş suçu işleyen çocuk katilleri elbet bir gün insanlık önünde hesap verecek' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " İsrail, boş olan Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Gazze Adalet Sarayı'nın yıkılma görüntülerini paylaşarak, "İşgalci İsrail, boş olan Gazze Adalet binasını patlayıcılarla yerle bir etti. Masum sivillerin üzerine bomba yağdıran, Gazze'de taş üstünde taş bırakmayarak savaş suçu işleyen çocuk katilleri elbet bir gün insanlık önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yılmaz Tunç İsrail Gazze Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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