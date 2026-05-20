İsrail'den alıkoyduğu Sumud Filosu aktivistlerine insanlık dışı muamele

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, uluslararası sularda alıkonularak Aşdod Limanına götürülen ve elleri bağlı halde diz çöktürülerek yüz üstü yerde tutulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taciz ettiği anların görüntüsü paylaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere müdahale ederek alıkoyduğu aktivistleri Aşdod Limanına götürdü. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, limana giderek aktivistleri taciz etti. Ben-Gvir'in "İsrail'e hoş geldiniz" notuyla paylaştığı videoda, İsrail polislerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu, aktivistlerin elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek yüz üstü yerde tutulduğu görüldü. Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunduğu kameraya yansıdı. Ben Gvir ayrıca aktivistlerin üzerinde İsrail bayrağı sallarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "Bunları uzun süre bize verin, terörist hapishanelerine atalım" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, pazartesi günü müdahale ettiği filoda 44 ülkeden 428 aktivisti alıkoymuştu. Türkiye, İspanya, Ürdün, Pakistan, Brezilya ve Endonezya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in müdahalesini "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu belirterek kınamıştı. - AŞDOD

Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
