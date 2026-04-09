İspanya Başbakanı Sanchez: "Lübnan, ateşkese dahil edilmeli"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Lübnan, ateşkese dahil edilmeli" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklama ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı. Sanchez, "Netanyahu, Lübnan'a saldırıların başlamasından bu yana en şiddetli saldırıyı bugün gerçekleştirdi. Kendisinin insan hayatına ve uluslararası hukuka saygısızlığı tahammül edilemez boyutlarda. Açık konuşmanın zamanı geldi. Lübnan, ateşkese dahil edilmeli. Uluslararası toplum, uluslararası hukukun bu yeni ihlalini kınamalı. Avrupa Birliği (AB), İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almalı. Suç teşkil eden bu eylemler cezasız kalmamalı" ifadelerini kullandı.

Albares: "İsrail'in bu ülkeyi işgale devam etmesi kabul edilemez"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de yaptığı açıklamada İsrail'in ABD ve İran arasında ateşkes sağlandıktan sonra Lübnan'a yönelik kara operasyonuna devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. İspanyol Bakan, "Savaşın tüm cephelerde durması gerekiyor ve tüm cepheler aynı zamanda Lübnan demektir. İsrail'in Lübnan gibi egemen bir ülkeye karşı savaşmaya ve bu ülkeyi işgale devam etmesi kabul edilemez" demişti.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana bugün en büyük çaplı hava saldırısını gerçekleştirmişti. Lübnan Sivil Savunma Kurumu'ndan yapılan son açıklamaya göre İsrail'in ülkedeki çeşitli bölgeleri hedef aldığı saldırıda 254 kişi ölmüş, bin 165 kişi yaralanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede savaşın başlangıcından bu yana ise 130'u çocuk olmak üzere bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Savaş nedeniyle ülke nüfusunun yaklaşık beşte birine tekabül eden, 1,2 milyondan fazla kişi de yerlerinden edildi. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı