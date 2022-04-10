İsmi gündeme bomba gibi düşmüştü! Millet İttifakı'ndan "Cumhurbaşkan adayları Haşim Kılıç" iddiasına ilk yanıt

Cumhur İttifakı partileri AK Parti ve MHP'nin 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olacağını sık sık yinelemesine rağmen, Millet İttifakı'nın bu konudaki sessizliği, merakları artırıyor. İttifakın adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Mansur Yavaş tartışmalarından sonra bu kez de Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la ilgili bomba bir iddia gündeme düştü. Millet İttifakı'nın Kılıç'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü öne sürüldü.

MİLLET İTTİFAKI CEPHESİNDEN İLK YANIT

Haşim Kılıç'la ilgili iddialara Millet İttifakı cephesinden ilk kez yanıt geldi. tv100'de yayınlanan Pazar Siyaseti'nin konuğu olan İYİ Parti Genel Sekreteri Hukukçu Uğur Poyraz, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GENEL BAŞKANIMIZ ADAY KRİTERLERİNİ BELİRLEDİ"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in "Millet İttifakı'nın adayı" tanımına vurgu yapan Poyraz, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, katıldığı toplantı ve bütün açık alanlarda bu sürece ilişkin adayın temel kriterlerini belirledi. Yani biz 'İkinci bir Erdoğan vakası istemiyoruz' dedi. Bu Sayın Genel Başkanımızın cümlesi. '13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakının adayı olacak' dedi.Son dönemlerde şöyle bir şey yapılmaya başlandı. İsimlerdeki popülerlik merkeze alınarak siyaset dizayn edilmeye başlandı. Bununla ilgili elinizde bir veri olmadan bir kulis üzerinden, kendi popülerliğinizi artırmak için bu tür yorumlar yapmamalı, açıklama yapılmamalı" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ BAŞBAKAN VE KABİNESİ YÖNETECEK"

Poyraz, İYİ Parti'nin içinden bir cumhurbaşkanı adayı isminin ortaya atılmamasının kendilerini rahatsız etmediğini belirterek, "Biz Türkiye'nin parlamenter sisteme geçileceğini bu sistem ile Türkiye'yi başbakan ve kabinesinin yöneteceğini biliyoruz. Bütün mücadelemizi bunu üzerine kuruyoruz. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

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