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İsmi Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Yavaş'tan salonu şaşkına çeviren 'kalkın' talimatı! Bürokratlar dondu kaldı

Politika Haberleri

İsmi Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli' toplantısında salona şaşkına çeviren bir talimat verdi. Yavaş, çiftçilere oturacak yer kalmaması üzerine elediye bürokratlarını kaldırarak çiftçileri oturturdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplantıda çok ilginç bir talimat geldi. Yavaş'ın ev sahipliğinde "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli Buluşması" gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı toplantıda belediye bürokratları ve belediye meclis üyeleri erken saatlerde salonu doldurdu.

İsmi Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Yavaş'tan salonu şaşkına çeviren 'kalkın' talimatı! Bürokratlar dondu kaldı

Toplantının ana teması olan çiftçiler, oturacak yer kalmayınca salona giremediler. Yoğunluğun bildirildiği ABB Başkanı Mansur Yavaş, programı sunan spikere talimat vererek, belediye bürokratlarının ve belediye meclis üyelerinin salonun dışına çıkmalarını istedi. Anonsun ardından çiftçiler salona girdi.

İsmi Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Yavaş'tan salonu şaşkına çeviren 'kalkın' talimatı! Bürokratlar dondu kaldı

Ardından toplantıda konuşan Yavaş, "Seçimlerden önceki her konuşmamda, bu kentte artık Hans'ın, Corc'un zengin edilmeyeceğini, ithal ürün alınmayacağını, onlar yerine Ankaralı üreticiyi zengin edeceğimizi sıkça belirtmiştik" dedi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Mansur Yavaş Politika Güncel Haberler

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