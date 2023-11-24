İsmailağa cemaatinin liderinin yeğeni hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu'nun yayınladığı videolar nedeniyle 'Suç işlemeye tahrik' suçundan resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan ve Saadettin Ustaosmanoğlu'na ait olduğu belirtilen video içeriğinde sarf edilen sözleri nedeniyle, Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika