İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

CHP listesinden seçilen DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti. Karatutlu'nun çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye katılacağı, rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı öğrenildi.

  • İrfan Karatutlu, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili olarak partisinden istifa etti.
  • İrfan Karatutlu'nun AK Parti'ye katılımı, çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'nda üyelik rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmasıyla ilan edilecek.
  • İrfan Karatutlu'nun katılımıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 273'e yükselecek.

Demokrasi ve Atılım Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Karatutlu'nun Ak Parti'ye katılımı, çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'nda üyelik rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmasıyla ilan edilecek.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA OLMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

A Haber'e konuşan Karatutlu, kararını "Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmam gerektiğini düşündüğüm için AK Parti'ye katılıyorum" diyerek açıkladı.

AK PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI 273'E YÜKSELDİ

Karatutlu'nun istifasıyla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü. Karatutlu'nun katılımıyla da AK Parti'nin milletvekili sayısı ise 273'e yükselecek.

