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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile bölgesel barış ve istikrarın sürdürülmesi konularını görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Arakçi, başkent Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile bir araya geldi.

Arakçi, görüşmede Umman'ın yaklaşan Milli Günü'nü önceden kutlayarak iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve her alandaki iş birliğinin önemini vurguladı. Görüşmede İran-Umman arasındaki ikili ilişkiler ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar ayrıca bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Ortak çıkarların korunması, bölgesel barış ve istikrarın sürdürülmesi amacıyla bölge ülkeleri arasındaki istişare ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

"Bölgesel sorunların çözümüne yönelik diplomatik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk"

Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün mevkidaşım Abbas Arakçi ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Umman-İran ilişkilerinin istikrarlı seyrini ve iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirmenin somut yollarını değerlendirdik. Ayrıca bölgesel sorunların çözümüne yönelik devam eden son diplomatik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Gerilimin azaltılması ve barışçıl çözümlerin desteklenmesi amacıyla diyaloğun ve istişarelerin sürdürülmesinin önemini bir kez daha vurguladık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı