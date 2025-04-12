İran ve ABD Dolaylı Müzakerelerde İlk Tur Sona Erdi

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı müzakerelerin ilk turu sona ererken, taraflar görüşmelerin gelecek hafta devam etmesi konusunda uzlaştı.

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı müzakerelerin ilk turu sona erdi. İran'ın nükleer programı ve uygulanan yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına yönelik toplantıya ilişkin Iran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Umman'ın arabuluculuğunda gerçekleşen bu görüşmelerde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran'ın barışçıl nükleer programı ve uygulanan yasa dışı yaptırımların kaldırılması gibi konularda hükümetlerinin tutumlarını, karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde Umman Dışişleri Bakanı aracılığıyla birbirlerine iletti" ifadeleri kullanıldı.

Arakçi ve Witkoff yüz yüze görüştü

Tarafların görüşmelerin gelecek hafta devam etmesi konusunda mutabakat sağladıkları ifade edilen açıklamada, "Yaklaşık iki buçuk saat süren dolaylı müzakerelerin ardından, İran ve ABD heyetlerinin başkanları, görüşme mekanından ayrılmadan önce Umman Dışişleri Bakanı'nın katılımıyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.

ABD ve İran arasında müzakere süreci

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve cumartesi günü devam edecek. Çok önemli bir toplantımız var, neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın bu açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmeleri doğrulamış ancak temasların doğrudan değil, dolaylı şekilde yürütüleceğini belirtmişti. - TAHRAN