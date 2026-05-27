İran Devlet Televizyonu: "Savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile hazırlanacak mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi çerçeve taslağına göre; İran, bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını savaş öncesi seviyelere geri döndürecek.
İran Devlet Televizyonu, ABD ile savaşı sona erdirmek amacıyla hazırlanan mutabakat zaptına göre İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari deniz taşımacılığını savaş öncesi seviyeye döndüreceğini, ABD'nin ise askeri güçlerini çekip ablukayı kaldıracağını duyurdu.
İran Devlet Televizyonu: "Savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile hazırlanacak mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi çerçeve taslağına göre; İran, bir ay içinde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını savaş öncesi seviyelere geri döndürecek. Buna karşılık ABD ise İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekecek ve deniz ablukasını kaldıracak." - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı