İran ve ABD Arasında Dolaylı Müzakereler Sakin ve Yapıcı Geçiyor

İran ve ABD Arasında Dolaylı Müzakereler Sakin ve Yapıcı Geçiyor
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İtalya'nın Roma kentinde devam eden İran ve ABD arasındaki beşinci tur dolaylı müzakerelerin sakin, yapıcı ve profesyonel bir ortamda geçtiğini açıkladı. Müzakerelerin teknik heyetler düzeyinde devam ettiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da yürütülen beşinci tur dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel olarak bu müzakere turunun sakin, yapıcı ve profesyonel bir ortamda geçtiğini söyleyebiliriz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da yürütülen beşinci tur dolaylı müzakerelere ilişkin İran Devlet Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin teknik heyetler düzeyinde devam ettiğini belirten Bekayi, "Şu anda Sayın Arakçi, Ummanlı mevkidaşıyla görüşüyor. Genel olarak bu müzakere turunun sakin, yapıcı ve profesyonel bir ortamda geçtiğini söyleyebiliriz. Görüşmeler tamamlandıktan sonra daha ayrıntılı bilgi paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

"ABD heyetinin Başkanı Witkoff ayrıldı"

Bekayi ayrıca, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi ve müzakerelerde ABD heyetinin başkanı olan Steve Witkoff'un, uçuş programı nedeniyle kısa süre önce müzakerelerin yapıldığı yerden ayrıldığını ancak, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin arabuluculuğunda iki taraf arasındaki görüşmelerin halen sürdüğünü söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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