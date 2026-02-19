İran, roket fırlatmaları için NOTAM yayımladı

İran, ülkenin orta kesimlerinden Umman Körfezi'ne uzanan hat boyunca roket fırlatmalarına ilişkin havacılara yönelik NOTAM yayımladı.

İran ile ABD arasında gerilim tırmanırken, İran ülkenin orta kesimlerinden Umman Körfezi'ne uzanan hat boyunca roket fırlatmalarına ilişkin havacılara yönelik NOTAM yayımladı. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, NOTAM'ta İran'ın güneyinde belirlenen alanlarda yarın TSİ 06.30 ile 16.30 saatleri arasında roket fırlatmalarının gerçekleştirileceği bildirildi.

Bölgede tatbikat trafiği

Öte yandan İran, bu hafta Hürmüz Boğazı'nda Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri öncülüğünde askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Tatbikat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bazı bölümleri kısa süreliğine uluslararası gemi trafiğine kapatılırken, İranlı yetkililer ise boğazın tamamen kapatılmasına ilişkin kararın "devletin üst makamlarına ait olduğunu" açıklamıştı.

İran, ayrıca yarın Rusya ile "Deniz Güvenliği Kuşağı 2026" adıyla Umman Denizi ve kuzey Hint Okyanusu hattında ortak deniz tatbikatı gerçekleştirecek. Tatbikatın, deniz güvenliği alanında koordinasyonu artırmayı ve iki ülke donanmaları arasında ortak operasyon kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Öte yandan tatbikatın 2019 yılından bu yana genellikle mart ayında gerçekleştirildiği belirtilirken, ABD ile gerilimin sürdüğü bir dönemde bu yıl şubat ayında yapılacak olması dikkat çekti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı