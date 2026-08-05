Haberler

İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda Güvenli Deniz Ulaşımı İçin Mutabakata Vardı

İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda Güvenli Deniz Ulaşımı İçin Mutabakata Vardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile Umman’ın Hürmüz Boğazı’nda güvenli deniz ulaşımına yönelik planlanan güzergahın coğrafi özelliklerine ilişkin mutabakata vardığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz ulaşımına yönelik planlanan güzergahın coğrafi özelliklerine ilişkin mutabakata vardığını açıkladı.

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz ulaşımının sağlanmasına yönelik yürütülen görüşmelerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran ve Maskat yönetimlerinin boğazda planlanan deniz taşımacılığı güzergahının coğrafi özellikleri konusunda mutabakata vardığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "belirli üçüncü tarafların" sürece müdahale etmemesi halinde varılan mutabakata ilişkin yakın zamanda ortak bildiri yayımlanabileceğini bildirdi.

Bekayi, İran ile Umman arasında varılacak bir anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi otomatik olarak garanti etmeyeceğini belirterek, ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerinin güvenliği tehdit etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Boğazdaki güvenlik risklerine yol açan birçok unsurun hala ortadan kalkmadığını ifade eden Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası ile "İran ve çıkarlarına karşı saldırgan ve tehditkar eylemlerini" sürdürdüğünü kaydetti.

Bekayi ayrıca, İran'ın taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan ve Katar ile temaslarını sürdürdüğünü bildirdi ancak, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın gelinen aşamada bu ülkelere resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planlamadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
12 Maddelik 'Milli Dayanışma' yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri

Madde madde tüm teklif! İşte kapsadığı suçlar
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir

AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan için yeni dönem başlıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
İsmail Kartal'dan Ederson kararı

Ederson için karar çıktı
Erzurumspor FK'ya Galatasaray maçı öncesi müjde

Galatasaray maçı öncesi büyük müjde!
Tüm şehir yanacak! Salah'ın imza töreninin saati belli oldu

Tüm şehir yanacak! Trabzonspor saat verdi

Trabzon'da 7'den 70'e herkes Salah'ı bekliyor

Tüm şehir 7'den 70'e ayakta! Daha önce böyle bir heyecan yaşamadılar
Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı