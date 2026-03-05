İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Bazı ABD'li yetkililer birkaç bin askerle İran'a kara harekatı düzenlemeyi planladıklarını söylüyor. İran toprakları cehennemliklerin dans edeceği bir yer değildir" dedi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Bazı ABD'li yetkililer birkaç bin askerle İran'a kara harekatı düzenlemeyi planladıklarını söylüyor.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Bazı ABD'li yetkililer birkaç bin askerle İran'a kara harekatı düzenlemeyi planladıklarını söylüyor. İran toprakları cehennemliklerin dans edeceği bir yer değildir" dedi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı