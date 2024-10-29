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İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

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İsrail'le karşılıklı saldırı halinde olan İran, savunma bütçesini artırmak için harekete geçti. İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani yaptığı açıklamada, "Askeri bütçede yüzde 200'ün üzerinde ciddi bir artış yapılması kararı alındı." ifadelerini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ülkenin savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini belirterek, "Askeri bütçede yüzde 200'ün üzerinde ciddi bir artış yapılması kararı alındı" dedi.

İRAN: İSRAİL HAVA SALDIRISIYLA ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL ETTİ

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İsrail'in İran'ın askeri üslerine yönelik düzenlediği misilleme saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhacerani şunları söyledi: "İsrail rejimi geçtiğimiz günlerde uluslararası hukuku ihlal ederek ülkemize yönelik hava saldırısı düzenledi ve bu saldırıda 5 İranlı hayatını kaybetti. İsrail saldırısına başarılı bir şekilde karşı koyan ve saldırıları engelleyen hava savunma karargahına teşekkür ediyorum. Siyonist rejiminin saldırısı ile eş zamanlı olarak ülkenin doğu sınırında yaşanan terör eyleminde ise 10 emniyet gücü şehit oldu."

Muhacerani, İsrail rejiminin bu saldırıları ile ülke içerisinde milli birlik ruhunu bozabileceğini zannettiğini söyleyerek, "Aksine ülke içerisinde milli birlik artacaktır. Dışişleri Bakanlığımızın da aktif diplomasisi ile düşmanın oyunu bozuldu ve birçok ülke açık bir şekilde saldırıya karşı çıkarak kınadı. Bölgede gerilimin kaynağı İsrail rejimidir. Savaş kışkırtıcısı olan biz değiliz ve bölgede gerilimin düşmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.

İRAN ASKERİ BÜYÇEYİ YÜZDE 200 ARTIRIYOR

Muhacerani, ülkenin savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini belirterek, "Bu nedenle askeri bütçede yüzde 200'ün üzerinde ciddi bir artış yapılması kararı alındı. İsrail egemenliğimizi ihlal ederek bu saldırıyı düzenledi. Meşru müdafaa hakkımız var ve bunu uygun bir zamanda ve şekilde kullanacağız. Dini Liderimizin (Ayetullah Ali Hamaney) de ifade ettiği gibi İran'ın gücü ve iradesinin İsrail'e nasıl gösterileceğinin kararını ulusal güvenlik konseyi ve yetkili kurumlar alacaktır" şeklinde konuştu.

İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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