Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı

Minibüs yayaların arasına daldı, ortalık kan gölüne döndü

İran, Nükleer Müzakerelerde Diplomatik Çabalarını Sürdürecek

İran, Nükleer Müzakerelerde Diplomatik Çabalarını Sürdürecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen dördüncü tur dolaylı müzakerelerde, nükleer programının barışçıl niteliğini güvence altına almak için diplomatik çabaları sürdürmeye tamamen hazır olduklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen dördüncü tur dolaylı müzakerelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İran, nükleer programının daha önce defalarca kanıtlanmış 'barışçıl niteliğini' güvence altına almak amacıyla diplomatik çabalarını sürdürmeye tamamen hazırdır" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dördüncü tur dolaylı müzakerelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bekayi paylaşımında, "İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin bir diğer turu şu anda Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) çerçevesinde barışçıl nükleer enerjiden yararlanma yönündeki yasal haklarını kararlılıkla savunduğunu vurgulayan Bekayi, "İran, nükleer programının daha önce defalarca kanıtlanmış 'barışçıl niteliğini' güvence altına almak amacıyla diplomatik çabalarını sürdürmeye tamamen hazırdır" dedi.

Bekayi, ayrıca İran halkına uzun süredir dayatılan hukuksuz ve insanlık dışı yaptırımların sona erdirilmesi için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Tarafların beklentileri

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Canlı: Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor! Oy sayma işlemine geçildi

Beşiktaş'ta seçim günü! İlk sandık sonuçları belli oluyor
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli

Destici'den idam çağrısı: 2 suç için mutlaka geri getirilmeli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.