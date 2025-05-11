İran, Nükleer Müzakerelerde Diplomatik Çabalarını Sürdürecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen dördüncü tur dolaylı müzakerelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İran, nükleer programının daha önce defalarca kanıtlanmış 'barışçıl niteliğini' güvence altına almak amacıyla diplomatik çabalarını sürdürmeye tamamen hazırdır" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dördüncü tur dolaylı müzakerelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bekayi paylaşımında, "İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin bir diğer turu şu anda Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) çerçevesinde barışçıl nükleer enerjiden yararlanma yönündeki yasal haklarını kararlılıkla savunduğunu vurgulayan Bekayi, "İran, nükleer programının daha önce defalarca kanıtlanmış 'barışçıl niteliğini' güvence altına almak amacıyla diplomatik çabalarını sürdürmeye tamamen hazırdır" dedi.

Bekayi, ayrıca İran halkına uzun süredir dayatılan hukuksuz ve insanlık dışı yaptırımların sona erdirilmesi için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Tarafların beklentileri

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor. - TAHRAN