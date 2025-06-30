İran Meclisi'nden Casusluk Yasasında Sert Önlemler

İran Meclisi, İsrail'le "casusluk ve iş birliği yapanlara" yönelik cezaları ağırlaştıran 9 maddelik yasayı onayladı ve Starlink gibi izinsiz internet sistemlerinin kullanımını yasakladı.

İran, Elon Musk'a ait Starlink uydularının ülkede kullanımını yasakladı. İran Meclisi, İsrail'le casusluk ve iş birliği yapanlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasına ilişkin 9 maddelik yasa tasarısını onayladı. Yeni yasayla Starlink gibi izinsiz internet sistemlerinin kullanımı yasaklanırken, İsrail, ABD ve diğer düşman devletler adına yürütülen istihbarat, casusluk ve operasyonel faaliyetler "yeryüzünde bozgunculuk" suçu kapsamında değerlendirilecek.

Yabancı medyaya görüntü göndermek suç sayılacak

Yasaya göre, halk arasında korku ve panik oluşturabilecek, toplumsal ayrışmaya yol açabilecek ya da ulusal güvenliği zedeleyebilecek içerikleri üreten ve bu içerikleri düşman ya da yabancı medya kuruluşlarına gönderen kişiler, 2 ila 5 yıl hapis ve kamu görevlerinden ömür boyu men cezasıyla cezalandırılacak.

Starlink kullananlara hapis cezası

Starlink gibi izinsiz internet erişim sistemlerinin satın alınması, satılması, kullanılması veya başkalarına sağlanması yasaklandı. Bu kuralları ihlal edenler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alacak. Söz konusu cihazlardan 10 adetten fazlası ile işlem yapanlar ise 5 ila 10 yıl arası hapis cezasına çarptırılacak.

Savaş döneminde cezalar artacak

Yasada, belirtilen suçların savaş ya da güvenlik krizleri gibi olağanüstü durumlarda işlenmesi halinde cezalar 3 kat artırılabilecek.

Geriye dönük uygulanacak

Ayrıca, Meclis tarafından kabul edilen yasada, yasa yürürlüğe girmeden önce işlenmiş ya da hazırlığı yapılmış suçların da kapsama alındığı açıklandı. Bu tür suçları işleyenler veya yardım edenler, yasa yürürlüğe girdikten sonraki 3 gün içinde kendilerini yetkililere bildirmezse, yasa hükümleri geriye dönük olarak uygulanacak. - TAHRAN