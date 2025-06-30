İran Meclisi'nden Casusluk Yasasında Sert Önlemler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclisi, İsrail'le iş birliği yapanlara yönelik cezaları artıran 9 maddelik yasayı onaylarken, Starlink gibi izinsiz internet sistemlerinin kullanımını yasakladı. Yeni yasaya göre, halkı korkutacak içerik üretenler hapis cezasına çarptırılacak.

İran Meclisi, İsrail'le "casusluk ve iş birliği yapanlara" yönelik cezaları ağırlaştıran 9 maddelik yasayı onayladı ve Starlink gibi izinsiz internet sistemlerinin kullanımını yasakladı.

İran, Elon Musk'a ait Starlink uydularının ülkede kullanımını yasakladı. İran Meclisi, İsrail'le casusluk ve iş birliği yapanlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasına ilişkin 9 maddelik yasa tasarısını onayladı. Yeni yasayla Starlink gibi izinsiz internet sistemlerinin kullanımı yasaklanırken, İsrail, ABD ve diğer düşman devletler adına yürütülen istihbarat, casusluk ve operasyonel faaliyetler "yeryüzünde bozgunculuk" suçu kapsamında değerlendirilecek.

Yabancı medyaya görüntü göndermek suç sayılacak

Yasaya göre, halk arasında korku ve panik oluşturabilecek, toplumsal ayrışmaya yol açabilecek ya da ulusal güvenliği zedeleyebilecek içerikleri üreten ve bu içerikleri düşman ya da yabancı medya kuruluşlarına gönderen kişiler, 2 ila 5 yıl hapis ve kamu görevlerinden ömür boyu men cezasıyla cezalandırılacak.

Starlink kullananlara hapis cezası

Starlink gibi izinsiz internet erişim sistemlerinin satın alınması, satılması, kullanılması veya başkalarına sağlanması yasaklandı. Bu kuralları ihlal edenler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alacak. Söz konusu cihazlardan 10 adetten fazlası ile işlem yapanlar ise 5 ila 10 yıl arası hapis cezasına çarptırılacak.

Savaş döneminde cezalar artacak

Yasada, belirtilen suçların savaş ya da güvenlik krizleri gibi olağanüstü durumlarda işlenmesi halinde cezalar 3 kat artırılabilecek.

Geriye dönük uygulanacak

Ayrıca, Meclis tarafından kabul edilen yasada, yasa yürürlüğe girmeden önce işlenmiş ya da hazırlığı yapılmış suçların da kapsama alındığı açıklandı. Bu tür suçları işleyenler veya yardım edenler, yasa yürürlüğe girdikten sonraki 3 gün içinde kendilerini yetkililere bildirmezse, yasa hükümleri geriye dönük olarak uygulanacak. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir

Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i küplere bindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor

Kabus bitiyor! Keneleri avlamak için binlercesini sahaya sürdüler
Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi

Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı

Yılmaz Tunç açıkladı! Orman yangınına neden olan kişi yakalandı
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İrfan Değirmenci hakkında karar
Arda Turan'dan Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer telefonu: Takımıma gelin

Arda'dan Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer telefonu
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir

Rusya'dan kritik İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.