İran Meclis Başkanı Galibaf'tan Hürmüz Boğazı mesajı: "Yeni denklem şekilleniyor, biz henüz başlamadık"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki rolüne değinerek, "Hürmüz Boğazı'ndaki yeni denklem giderek şekilleniyor. Deniz taşımacılığı ve enerji transitinin güvenliği, ABD ve müttefiklerinin ateşkesi ihlal etmesi ve abluka uygulaması nedeniyle tehlikeye girmiştir. Ancak elbette verdikleri zararlar azalacaktır" dedi. Galibaf, mevcut duruma ilişkin değerlendirmesinde ise, "Mevcut durumun sürmesinin ABD için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz. Buna karşın biz henüz daha başlamış bile değiliz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı