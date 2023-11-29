İran Lideri Ali Hamaney, Batılı Ülkelerin İsrail'e Destek Verme Tepkisi

İran lideri Ali Hamaney, Batılı bazı ülkelerin, Gazze'de sivillerin öldürülmesine rağmen İsrail'in yanında yer almasına tepki gösterdi. Hamaney, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Batı kültürünü eleştirdi ve Aksa Tufanı'nın ABD'nin bölgeye dair siyasi planlarını altüst edeceğini belirtti.

İran lideri Ali Hamaney, Batılı bazı ülkelerin, Gazze'de sivillerin öldürülmesine rağmen İsrail'in yanında yer almasına tepki gösterdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Milis Gücü (Besiç) Haftası münasebetiyle Tahran'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney, "Batı kültür ve medeniyeti işte budur. Fosfor bombalarıyla 5 bin çocuk öldürülüyor, 'İsrail kendini savunuyor' diyorlar. Kendini savunmak böyle mi olur? Bu olay Batı kültürünü utanca boğdu." dedi.

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı'na ilişkin Hamaney, şunları kaydetti:

"Aksa Tufanı olayı, ABD'nin bölgeye dair siyasi planlarını altüst etti. Bu tufan devam ederse, planlarını ortadan kaldıracak."