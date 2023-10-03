İran Lideri Ali Hamaney, Avrupa'daki Kur'an-ı Kerim Saldırılarını Kınadı

İran lideri Ali Hamaney, Avrupa ülkelerinde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları İslam'a karşı düşmanlığın en cahilce bir örneği olarak nitelendirdi. Ayrıca, İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmalarına da değindi.

İran lideri Ali Hamaney, bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-Kerim'e yönelik saldırıları, İslam'a karşı düşmanlıkların "en cahilce bir örneği" olarak nitelendirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hazreti Muhammed'in doğumunun seneidevriyesi vesilesiyle Tahran'da düzenlenen ve bazı İslam ülkelerinin büyükelçilerinin de katıldığı bir toplantıda konuştu.

Konuşmasının bir bölümünde İsrail'i hedef alan Hamaney, "Siyonist rejim sadece bize karşı değil, Mısır, Irak ve Suriye dahil diğer ülkelere karşı da nefret ve öfkeyle dolu. Çünkü Nil'den Fırat'a kadar hedeflerine ulaşamadılar." dedi.

Hamaney, isim vermeden İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye hazırlanan ülkelere işaret ederek, "Siyonist rejimle normalleşme kumarı oynayan hükümetler kaybedecek. Hata yapıyorlar. Avrupalıların deyimiyle kaybedecek ata bahis oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

Bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara değinen Hamaney, "Bugün İslam'a karşı düşmanlık her zamankinden daha açık bir hale gelmiştir. Bunun cahilce bir örneği de cahil bir ahmak tarafından yapılan ve bir hükümetin desteklediği Kur'an-ı Kerim'e hakarettir. Kur'an'ı zayıflatabileceklerini sanıyorlar fakat yanılıyorlar. Sadece kendilerini mahvediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmaları

Mısır'la 1979'da, Ürdün'le de 1994'te ilişkilerini normalleştiren İsrail, 2020 yılında Arap ülkeleriyle yeni bir normalleşme sürecine girdi.

"Abraham Anlaşmaları" adını alan bu süreçte İsrail; Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas'la diplomatik ilişki kurdu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da yakın zamanda Fox televizyonuna verdiği röportajda, İsrail ile normalleşme anlaşmasına "her geçen gün daha da yaklaştıklarını" söylemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşmasında "Suudi Arabistan ile tarihi bir anlaşmanın eşiğinde olduklarını" dile getirmişti.

İki ülke arasındaki görüşmelere ABD yönetimi aracılık ediyor.