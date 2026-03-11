Haberler

İran Kızılayı: "20 bin sivil bina hasar gördü"

Güncelleme:
İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırıları sonucu ülkedeki saldırılardan etkilenen yaklaşık 20 bin binanın hasar gördüğünü açıkladı. Ayrıca hastaneler, okullar ve yardım tesisleri de dahil olmak üzere birçok sivil yapının etkilediği vurgulandı.

İran Kızılayı, bugün yaptığı açıklamada yaklaşık 20 bin binanın hasar gördüğünü açıkladı.

ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırıları artıyor. İran Kızılayı yaptığı açıklamada, ülkedeki yıkıma dair son verileri paylaştı. Açıklamada, İran genelinde 20 bin sivil binanın saldırılarda hasar gördüğü kaydedilirken yaklaşık 19 bin 734 sivil yapının etkilendiği vurgulandı. Hasar gören yerler arasında hastaneler, okullar ve yardım tesisleri de bulunduğu açıklamada, hasar gören binalar arasında 77 tıp merkezi ve 65 eğitim kurumunun bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, İran Kızılayına bağlı 16 tesisin de hasar gördüğü bildirildi. - TAHRAN

