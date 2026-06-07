Haberler

İran: "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının 'kaynağını' hedef aldık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu. Üssün, İsrail'in Lübnan saldırılarının kaynağı olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail'e düzenlenen balistik füze saldırısında İsrail'in Lübnan'a yönelik "saldırılarının kaynağı" olarak değerlendirilen ve Hayfa kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ramat David Hava Üssü'nün hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail'e düzenlenen balistik füze saldırısında İsrail ordusuna ait bir hava üssünün hedef alındığını bildirdi. DMO'dan yapılan açıklamada, saldırıda İsrail'in kuzeyinde bulunan Hayfa kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Ramat David Hava Üssü'nün hedef alındığı kaydedildi. Söz konusu hava üssünün İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'un banliyölerine yönelik saldırıların "kaynağı" olduğu ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli

"Karakter çok önemli" dediler, kapının önüne koydular
İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi

İran lideri sessizliğini tek cümlelik paylaşımla bozdu
Füzelerin ardından kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Ortadoğu yangın yeri: Bakan Fidan'dan mevkidaşı ile kritik görüşme
İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu

Demir Kubbe delik deşik! İran kritik hava üssünü vurdu
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı

Aziz Yıldırım'dan ilk sözler! Yine aynı çağrıyı yaptı
Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı

Korku dolu anlar! Yıldız futbolcu maç oynanırken yine yere yığıldı
Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme

Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye yıllarca unutulmayacak olay gönderme