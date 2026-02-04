Haberler

İran-ABD müzakerelerinin adresi Maskat oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran ve ABD arasında 6 Şubat'ta yapılması planlanan dolaylı müzakerelerin, Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirileceği kesinleşti. Müzakerelerin gündemi nükleer dosya ve yaptırımların kaldırılması olacak.

İran ile ABD arasında 6 Şubat Cuma günü yapılması öngörülen dolaylı müzakerelerin, Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilmesi kesinlik kazandı. Görüşmelerin gündeminin nükleer dosya ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı bildirildi.

İran ile ABD arasında cuma günü yapılacak müzakerelerin nerede gerçekleştirileceği netlik kazandı. Tasnim Haber Ajansı, İranlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, müzakerelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını duyurdu. Görüşmelerin dolaylı formatta yürütüleceği belirtilen haberde, müzakerelerin gündeminin nükleer dosya ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı ifade edildi.

Görüşmelerin Maskat'ta yapılması kesinleşti

İSNA Haber Ajansı da müzakerelerin Umman'ın arabuluculuğunda Maskat'ta gerçekleştirilmesinin kesinlik kazandığını bildirdi. Haberde, İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin başkanlık edeceği, Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi'nin de heyette yer alacağı kaydedildi.

ABD heyetinin baş müzakerecisi Witkoff olacak

ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un baş müzakereci olarak katılacağı belirtildi. Haberde ayrıca, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da bu tur görüşmelere katılabileceği ihtimalinin gündemde olduğu ifade edildi.

İran, yer ve format değişikliği istedi

Basında yer alan haberlerde, İran ile ABD arasında yapılması planlanan müzakerelerin İstanbul'da gerçekleştirileceği ve Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının da bu görüşmelere davet edileceği iddia edilmişti.

Öte yandan Reuters'ta yer alan haberlerde ise, İran'ın başlangıçta bu hafta İstanbul'da görüşme yapılmasını tercih ettiği, ancak daha sonra yer ve formatın değiştirilmesi yönünde talepte bulunduğu, bu nedenle görüşmelerin Umman'da yapılmasına karar verildiği ifade edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Olaitan'dan transfer itirafı: Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş

Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

Rakibinin gözünün yaşına bakmadılar