İran, 2 hafta süreyle Hürmüz Boğazı'nı geçişlere açtı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin iki haftalık süre boyunca teknik kısıtlamalarla mümkün olacağını duyurdu. ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin ardından geçişler tekrar başladı.

İran, ABD ve İsrail ile sağlanan geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere açtı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde diplomatik çabaları için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir' teşekkür ederek, "İran'a yönelik saldırıların durdurulması halinde güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sona erdirecektir. İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti

Trump, İran'la ateşkesi kabul etti! Şartı hala aynı
