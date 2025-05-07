Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

İran, Hindistan ve Pakistan Arasındaki Gerilimi Endişeyle İzliyor

İran, Hindistan ve Pakistan Arasındaki Gerilimi Endişeyle İzliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hindistan ile Pakistan arasındaki artan gerilim hakkında endişelerini dile getirerek her iki tarafı da itidalli olmaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin artmasından derin endişe duyduklarını belirterek her iki tarafı da itidalli olmaya çağırdı.

Hindistan'ın Pakistan'ın Azad Keşmir, Bahawalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerini hedef alan ve 26 sivilin ölümüne yol açan füze saldırılarının ardından İran'dan bölgedeki gerilime ilişkin açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin tırmanmasından derin endişe duyduklarını belirterek her iki tarafı da itidalli olmaya çağırdı. İran'ın ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, devletlerarası ilişkilerde ise güç kullanımından kaçınılması gerektiği yönündeki ilkesel tutumuna dikkat çeken Bekayi, İran ile köklü dostluk bağlarına sahip Hindistan ve Pakistan arasında tansiyonun yükselmesinin endişe verici olduğunu vurguladı. Tarafların tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar atması gerektiğine işaret eden Bekayi, özellikle İsrail gibi üçüncü tarafların mevcut krizden fayda sağlamasının engellenmesi gerektiğini belirtti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatikan'da papalık yarışı! Dış dünya ile iletişim kesildi, sonuçlar dumanla ilan edilecek

Papalık seçimi başladı! Sonuçlar dumanla ilan edilecek
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'a sert sözler: Derhal istifa et

Bir açıklama daha! Ali Koç için zehir zemberek sözler
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.