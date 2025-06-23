İran Genelkurmay Başkanı Musevi'den ABD'ye Sert Tepki

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İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının büyük bir hata olduğunu belirterek, bu saldırıya orantılı bir şekilde karşılık vereceklerini açıkladı. Ayrıca, Trump'ın Netanyahu'ya destek amacıyla bu saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu çok büyük bir hataydı ve defalarca bunun sonuçları konusunda uyarıda bulunmuştuk. Netanyahu'yu çaresizliğe sürükleyene kadar cezalandırmaya devam edeceğiz" dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Musevi, "Trump, tüm uluslararası yasaları çiğneyerek ülkemizin egemenliğini ihlal etti. Ülkemizin kutsal topraklarında üç noktaya saldırarak bazı zararlar da verdi" ifadelerini kullandı.

"Trump, Netanyahu'yu kurtarmak için suni teneffüs vermeye çalıştı"

Zararın boyutuna bakılmaksızın bu saldırının yanıtsız kalmayacağını vurgulayan Musevi, "Trump'ın bu hamlesi, çaresizlik içinde Netanyahu'ya destek olmak için yapıldı. Trump'ta Netanyahu'nun zayıflık ve yenilgi işaretleri göstermesi üzerine, onu kurtarmak için bu saldırıyla adeta suni teneffüs vermeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

"ABD'ye orantılı bir şekilde karşılık vereceğiz"

Musevi, "Bu çok büyük bir hataydı ve defalarca bunun sonuçları konusunda uyarıda bulunmuştuk. Netanyahu'yu çaresizliğe sürükleyene kadar cezalandırmaya devam edeceğiz. Ayrıca ABD'nin bu hamlesine de orantılı bir şekilde karşılık vereceğiz" dedi.

"Milletimizin sevgisi ateşten füzeler halinde gelecek"

İran halkına teşekkür eden Musevi, "Halkın birlik ve dayanışması ile silahlı kuvvetlerimize verdiği destek bizlere güç veriyor. Milletimizin sevgisi, askerlerimizin ellerinde düşmanın kökünü kurutacak ateşten füzeler halinde gelecek" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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