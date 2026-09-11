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İran Dışişleri Bakanlığı: "Yemen’de sorunların abluka ve askeri saldırganlıkla çözülmesi mümkün değil"

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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen’le ilgili sorunların abluka ve askeri saldırganlık yoluyla sürdürülmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, "İran, müzakerelerin bir an önce başlatılması ve üzerinde mutabakata varılan yol haritasının uygulanması konusunda ısrarcıdır" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen'le ilgili sorunların abluka ve askeri saldırganlık yoluyla sürdürülmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, " İran, müzakerelerin bir an önce başlatılması ve üzerinde mutabakata varılan yol haritasının uygulanması konusunda ısrarcıdır" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki şiddetli çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " İran, Yemen'in bağımsızlığına, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, bu ülkeye yönelik her türlü tehdit, abluka ve saldırının şartsız olarak sona erdirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Batı Asya ve Kızıldeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanması, Yemen halkının haklarına ve onuruna saygı gösterilmeden mümkün olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yemen'deki mevcut durumun 10 yılı aşkın bir süredir yaşanan gelişmelerin bir sonucu olduğu belirtilerek, "Yemen'in büyük ve onurlu halkı, tarih boyunca bölgenin ve dünyanın tarihinde belirleyici bir mirasa sahip olmuş, zulüm, baskı ve yabancı müdahalelerden uzak, onurlu bir yaşam sürme hakkına sahip olmuştur. Ulusal egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine tam anlamıyla saygı gösterilmelidir" denildi.

"Yemen'le ilgili meselelerin abluka ve askeri yolla sürdürülmesi mümkün değil"

Açıklamada, " İran, İslam ümmetinin çıkarlarına, özellikle de Batı Asya bölgesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bölge, İsrail rejiminin ABD'nin desteğiyle gerçekleştirdiği benzeri görülmemiş saldırı, zulüm ve saldırganlıkla karşı karşıyadır. Bu kapsamda Yemen'le ilgili sorunların abluka ve askeri saldırganlık yoluyla sürdürülmesinin mümkün olmadığı açıktır. İran, müzakerelerin bir an önce başlatılması ve üzerinde mutabakata varılan yol haritasının uygulanması konusunda ısrarcıdır ve arabulucuların bu doğrultudaki çabalarını desteklemeye hazır olduğunu teyit etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yemen'deki kriz

Ülkedeki savaş, İran destekli Husi milislerinin başkent Sana'yı ele geçirmesiyle 2014'te başlamıştı. Ertesi yıl Suudi Arabistan öncülüğünde askeri müdahale gerçekleştirilmişti. Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla 2022'de ateşkes sağlanmış, ancak ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın yol açtığı bölgesel gerilimler nedeniyle kalıcı çözüm sekteye uğramıştı.

Husi milislerinin Temmuz ayında bir İran uçağının başkent Sana'daki havalimanına inişine izin vermesi, çatışmaların yeniden başlamasına neden olmuştu. Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri, Husiler'in kontrolündeki havalimanına saldırarak İran'dan gelen uçağın inişini engellemiş, çatışmalar yeniden patlak vermişti. Daha sonra Husiler, Taiz ve Hudeyde üzerinden Mocha liman kentine ve Kızıldeniz'deki Babülmendep Boğazı'na doğru ilerlemeye çalışarak büyük bir harekat başlatmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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