İran: "UAEA'nın görevi, Hürmüz Boğazı konusunda siyasi mesajlar vermek değil, doğrulama yapmaktır"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na (UAEA) siyasi mesajlar verdiği için sert tepki gösterdi. Bekayi, "UAEA'nın görevi, Hürmüz Boğazı, İran'ın füzeleri ya da Tahran'ın nasıl davranması gerektiği konusunda siyasi mesajlar vermek değil, doğrulama yapmaktır. Tarafsızlık, siyasi mesajlar vermek ya da kişisel hırslar uğruna tehlikeye atıldığında, kurumlar zamanla güvenilirliklerini ve etkinliklerini yitirir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı