Arakçi'den Türkiye'ye teşekkür mesajı: 'Dayanışmanız güç ve moral kaynağı'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye'nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışmanın kendilerine büyük güç ve moral kaynağı olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkçe yayımladığı mesajda Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından Türkçe yayımladığı mesajda Türkiye'ye teşekkür etti. Arakçi paylaşımında, "Ramazan'ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti'nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır" dedi.

İran'ın egemenliğini ve halkının güvenliğini kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirten Arakçi, "Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz. Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

