İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Neden teslim olmadığımızı mı merak ediyorsunuz? Çünkü biz İranlıyız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "Trump, İran'ın neden hala teslim olmadığını merak ediyor" şeklindeki açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Arakçi, İran haritasının bayrakla kaplandığı bir görsel paylaşarak, "Neden teslim olmadığımızı mı merak ediyorsunuz? Çünkü biz İranlıyız" ifadelerini kullandı.

"Trump, İran'ın neden teslim olmadığını merak ediyor"

Witkoff, dün ABD basınına verdiği röportajda ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını artırmasına rağmen İran'ın geri adım atmadığına dikkat çekmişti. Trump'ın İran'ın yoğun baskı ve bölgedeki güçlü ABD deniz konuşlanmasına rağmen ABD'ye "Nükleer silah istemiyoruz, işte yapmaya hazır olduklarımız" şeklinde bir adım atmamış olmasını sorguladığını belirten Witkoff, "Teslim olmak ifadesini kullanmak istemiyorum ama Trump, İran'ın neden hala teslim olmadığını merak ediyor" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı