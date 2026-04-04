Arakçi: "İsrail saldırıları bölgeyi radyoaktif kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırılarını kınarak, bu durumun bölgedeki radyoaktif kirlenme riskini artırdığını vurguladı. Arakçi, uluslararası toplumu gelişmelere kayıtsız kalmamaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'ye gönderdiği mektupta, İsrail'in İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırısını kınayarak, bu durumun tüm bölgeyi radyoaktif kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi üyelerine bir mektup göndererek İsrail'in İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırısını kınadı. Bir örneğinin de Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'ye gönderildiği mektupta Arakçi, ülkesinin nükleer tesislerine yönelik saldırıların ciddi insani ve çevresel sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, ABD ve İsrail'in İran'daki barışçıl ve UAEA denetimindeki nükleer tesisleri hedef aldığını belirtti. Özellikle aktif durumdaki Buşehr Nükleer Enerji Santrali çevresinde gerçekleşen saldırıların "ciddi radyolojik sızıntı riski" oluşturduğunu vurguladı. Söz konusu saldırıların yasa dışı olduğunu ifade eden Arakçi, bu durumun tüm bölgeyi radyoaktif kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını ve uluslararası toplumun bu gelişmelere kayıtsız kalmaması gerektiğini kaydetti.

Arakçi, BM Güvenlik Konseyi ile UAEA'yı söz konusu saldırılar karşısında etkili adımlar atmamakla eleştirerek, bu durumun saldırıları gerçekleştiren tarafları cesaretlendirdiğini ifade etti. Arakçi, aktif bir nükleer tesisin yakınında gerçekleşen saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve bunun ciddi bir radyolojik yayılma riski doğurduğunu yineledi.

Saldırıya uğrayan bölgeler vurgulandı

Mektupta, son haftalarda İran'daki nükleer tesislere yönelik çeşitli saldırının gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Buna göre, 1 Mart'ta Natanz nükleer tesisi iki kez hedef alınırken, 17 Mart'ta Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne 350 metre mesafedeki bir yapı vuruldu. 21 Mart'ta Natanz'da yeni saldırılar düzenlenirken, 24 Mart'ta Buşehr çevresine bir füze isabet etti. Ayrıca 27 Mart'ta Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin üçüncü kez hedef alındığı, aynı gün Hendab'daki ağır su üretim tesisinin ve Şehid Ahmedi-Roşen uranyum işleme tesisinin de saldırıya uğradığı belirtildi.

Buşehr Nükleer Santrali'ne 4'üncü saldırı

İran medyası, İsrail'in bugün düzenlediği saldırılarda Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahası yakınına bir füzenin isabet ettiğini aktarmıştı. Santralin yan binalarından birinde hasar meydana gelirken, santralde görevli 1 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. İlk incelemelere göre saldırının santralin ana bölümlerine zarar vermediği ve işletim sürecinin etkilenmediği belirtilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
