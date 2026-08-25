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Umman Dışişleri Bakanı Tahran'da: Hürmüz Boğazı Görüşmeleri

Umman Dışişleri Bakanı Tahran'da: Hürmüz Boğazı Görüşmeleri
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Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması müzakereleri kapsamında Tahran'ı ziyaret etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelen Al-Busaidi, görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Ziyaret, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve bölgesel istikrara katkı sağlamayı amaçlıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta "yerle bir ederiz" tehdidinde bulunduğu Umman'ın Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi İran'a geldi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda yürütülen müzakereler kapsamında Tahran'ı ziyaret eden Al-Busaidi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alınacağı bildirildi. Görüşmelerin İran ile Umman arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve bölgesel istikrara katkı sağlamayı amaçladığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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