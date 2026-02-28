İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Hamaney hala hayatta"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bildiğim kadarıyla İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve neredeyse tüm yetkililer hala hayatta. Bir ya da iki komutanımızı kaybetmiş olabiliriz ancak bu büyük bir sorun değil" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin ABD merkezli NBC News'e değerlendirmelerde bulundu. İran'ın savunma kapasitesine dikkat çeken Arakçi, "Kendimizi savunma kapasitemiz sınırsızdır. Ancak saldırılar durduğu anda biz de duracağız" ifadelerini kullandı. ABD'nin müzakere sürecine ilişkin tutumunu eleştiren Arakçi, "ABD yönetiminin neden müzakereleri başlatmakta ısrar edip ardından müzakerelerin ortasında karşı tarafa saldırdığını bilmiyorum" dedi.

İran'ın meşru müdafaa kapsamında ABD üslerini hedef aldığını belirten Arakçi, "Onların bize saldırmasını oturup izleyemeyiz. Şu anda bizimle ABD arasında herhangi bir iletişim yok. Ancak ABD'liler bizimle konuşmak isterse, bana nasıl ulaşacaklarını bilirler" diye konuştu.

"Saldırılarımız savunma amaçlı"

Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarıyla temas halinde olduğunu belirten Arakçi, "Onlara saldırma niyetimiz olmadığını, bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılarımızın savunma amaçlı olduğunu açıkladım. Oturup izleyemezdik" şeklinde konuştu.

İran'daki siyasi sistemin değiştirilmesine yönelik iddialara da değinen Arakçi, "Rejim değişikliği imkansız. Milyonlarca insanın desteklediği bir yapıyı dış müdahaleyle değiştiremezsiniz. Başka bir ülkenin cumhurbaşkanı, ne kadar güçlü olursa olsun, başka bir halk adına karar verme hakkına sahip değildir. Biz büyük bir millet ve köklü bir medeniyete sahibiz. Binlerce yıldır ayaktayız. Kendimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz ve varlığımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Hamaney hayatta"

Arakçi ayrıca, İran'daki üst düzey yöneticilerin büyük bölümünün görev başında olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve neredeyse tüm yetkililer hala hayatta. Bir ya da iki komutanı kaybetmiş olabiliriz ancak bu büyük bir sorun değil" ifadelerini kullandı.

"Hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz"

İran'ın nükleer programına ilişkin de değerlendirmede bulunan Arakçi, "Nükleer programımız konusunda, ABD heyetine programımızın barışçıl olduğunu ve her zaman barışçıl kalacağını kanıtlamak için gerekli her türlü adımı atmaya hazır olduğumuzu açıkça anlattık. Ancak hazır olmadığımız şey hakkımızdan vazgeçmektir. Zenginleştirme hakkı da dahil olmak üzere haklarımızdan geri adım atmayacağız. Ancak nükleer programımıza yönelik güven oluşturmak için adım atmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı