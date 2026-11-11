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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rubio'nun yemek sözlerine 'saçmalık' dedi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 'Nihayetinde yemek yemek zorundasınız' sözlerine tepki gösterdi. Arakçi, Küba kökenli Rubio'nun 'aynı saçmalığı' tekrar ettiğini belirterek ABD'nin gerçeklikten kopuk hayallerini eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran hakkındaki "Nihayetinde yemek yemek zorundasınız" sözlerine tepki göstererek, "Bugün, vatandaşları aynı politikanın mağduru olan Küba kökenli Rubio da aynı saçmalığı tekrar ediyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "İran'ın bir anlaşma yapmayı çok istediğini düşünüyorum. Sorun, ileri sürmeye devam ettikleri şartların saçma olması. Şu anda ciddi bile değiller. Ancak bu değişebilir. Nihayetinde yemek yemek zorundasınız" sözlerine tepki gösterdi.

Arakçi, sosyal medya hesabından Rubio'nun söz konusu açıklamasına dair videoyu paylaşarak, "Sekiz yıl önce karikatür gibi bir figür olan (eski ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo, İranlıların 'yemek yemek istiyorlarsa' Beyaz Saray'ın diktalarına uymak zorunda olduğunu söylemişti. Bugün, vatandaşları aynı politikanın mağduru olan Küba kökenli Rubio da aynı saçmalığı tekrar ediyor. İnsanlık dışı olmasını bir kenara bırakın, ABD'nin başarısız politikasının sebebi işte bu gerçeklikten kopuk hayalleridir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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