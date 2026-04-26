İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan'da Genelkurmay Başkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'ın ardından geldiği Pakistan'da Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmadı. İran basını ise, görüşmede ABD ile yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik yürütülen arabuluculuk süreci, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İran'ın bu sürece ilişkin görüş ve şartlarının ele alınmasının beklendiğini aktardı.

Pakistan'daki temaslarını tamamlayan Arakçi, bir sonraki durağı olan Rusya'ya hareket etti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
