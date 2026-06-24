İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Hamas Siyasi Büro üyesi Naim ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hamas Siyasi Büro üyesi Basem Naim ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

İran ve ABD arasındaki görüşmeler devam ederken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hamas Siyasi Büro üyesi Basem Naim ile bölgedeki "son gelişmeleri" görüştü. İran basını, görüşme sırasında Arakçi'nin "İran'ın Filistinlilere ve onların meşru ulusal hakları tam olarak gerçekleşene kadar haklı davalarına olan desteğini yineledi" dediğini aktardı. Görüşmenin yüz yüze mi yoksa telefonda mı yapıldığı hakkında ise bilgi verilmedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı