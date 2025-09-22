İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Nükleer Program Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile yaptığı görüşmede, "Nükleer programda her türlü ilerleme, karşı tarafların sorumluluk üstlenmesine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin baskı aracı olarak kullanılmasının sona ermesine bağlıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80'inci oturumuna katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi. Görüşmede, İran ile UAEA arasındaki son gelişmeler ele alındı. Arakçi, İran'ın nükleer programda sergilediği iyi niyet ve sorumlu yaklaşıma dikkat çekerek, "Nükleer programda her türlü ilerleme, karşı tarafların sorumluluk üstlenmesine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) baskı aracı olarak kullanılmasının sona ermesine bağlıdır" dedi.

Grossi ise, İran'ın UAEA ile işbirliğinde özellikle Kahire'de imzalanan anlaşma çerçevesinde sergilediği olumlu yaklaşımı takdir etiğini belirterek, gerilimin tırmanmaması için tüm tarafların diplomatik kanalları etkin biçimde kullanması gerektiğini vurguladı. - NEW YORK