İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "ABD hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığı için müzakere talebinde bulundu"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya'daki temasları kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın dünyanın en büyük süper gücüne karşı durduğunu ifade eden Arakçi, "ABD hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı ve bu nedenle de müzakere talebinde bulundular. Biz de bu durumu değerlendiriyoruz" dedi.

İran ile Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Arakçi, "İran ve Rusya stratejik ortaklardır. Onlar her zaman bizi destekliyorlar ve biz de aynı şekilde onları destekliyoruz. İş birliğimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı