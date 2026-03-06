Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Akan kanın tüm sorumluluğu mevcut ABD yönetimine aittir"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran ordusunun kararlılıkla mücadele ettiğini ve müzakerelerin saldırılar nedeniyle sonuçsuz kaldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, mevcut ABD yönetimi ile iki kez müzakere ettiklerini ancak her iki seferde de görüşmelerin ortasında saldırıya uğradıklarını belirterek, "Akan kanın tüm sorumluluğu onlara aittir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran ordusunun düşmanlarına karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiğini belirten Arakçi, "Bu savaş için uzun süredir hazırlıklı olan İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri, savaşın onu seçenler için bir bataklığa dönüşmesini sağlıyor" dedi. İran'ın diplomasi çabalarının sonuçsuz bırakıldığını vurgulayan Arakçi, "Mevcut ABD yönetimi ile iki kez müzakere ettik. Her iki seferde de görüşmelerin ortasında saldırıya uğradık. Akan kanın tüm sorumluluğu onlara aittir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
