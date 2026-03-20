İran: İngiltere'nin Saldırıları Riskli
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vererek İngiliz halkının güvenliğini riske atıyor. İran kendini savunma hakkını kullanacaktır" dedi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı