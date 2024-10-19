Üye Girişi
Haberler

İran Dini Lideri Hamaney: "Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek"

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından yayınladığı mesajında, "Direniş cephesi, öne çıkan liderlerinin şehit olmasıyla durmadığı gibi Sinwar'ın şehadetiyle de duraksamayacaktır.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından yayınladığı mesajında, "Direniş cephesi, öne çıkan liderlerinin şehit olmasıyla durmadığı gibi Sinwar'ın şehadetiyle de duraksamayacaktır. Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Hamaney yayınladığı mesajında Sinwar'dan övgüyle bahsederek, "O, direnişin zalim ve işgalci düşmana karşı kararlılıkla direnen parlak bir yüzüydü. Akıl ve cesaretiyle onlara ağır darbeler vurdu. 7 Ekim'de düşmana unutulmaz bir darbe indirdi ve ardından şerefiyle şehitlik mertebesine yükseldi" ifadelerini kullandı.

"Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek"

Hamaney, "Onun gibi ömrünü zalim ve işgalci düşmana karşı mücadeleyle geçiren biri için, şehadetten daha layık bir son olamaz. Elbette kaybı direniş cephesi için acı verici ancak bu cephe, Şeyh Ahmed Yasin, Fethi Şikaki, Abdulaziz Rantisi ve İsmail Haniye gibi öne çıkan liderlerinin şehit olmasıyla durmadığı gibi Sinwar'ın şehadetiyle de Allah'ın izniyle duraksamayacaktır. Hamas yaşıyor ve yaşamaya devam edecek" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ayetullah Ali Hamaney Orta Doğu Güvenlik Politika İsrail İran

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

 'Yenidoğan Çetesi'nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla

"Çocuğu bugün yaşat, o parayla alem yaparız"

 Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çetenin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?

Üstü çizildi mi? Bakan Tekin'e açıkça soruldu, pek umutlu konuşmadı
Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Ergin kimdir? Metin Ergin hayatı ve biyografisi Adana elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.