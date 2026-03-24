İran: 'Tam zafere ulaşana kadar savaşacağız'

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, silahlı kuvvetlerin "tam zafere ulaşana kadar" savaşacağını ifade etti.

İran, İsrail'e misilleme saldırılarını sürdürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi yaptığı açıklamada, "İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri, gururlu ve muzaffer İran milletini savunmada kararlıdır ve tam zafere ulaşana kadar bu yolda devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Abdullahi, "tam zaferin" ne anlama geldiğini ilişkin detay vermedi. Abdullahi'nin İran ordusunun ABD ile muhtemel müzakerelerde taviz verilmemesi konusunda uyarıda bulunmaya çalıştığı yönünde yorumlar yapıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı