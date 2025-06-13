İran Devrim Muhafızları Ordusu "Gerçek Vaad 3" Operasyonunu başlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik "Gerçek Vaad 3" operasyonunu başlattığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik "Gerçek Vaad 3" operasyonunu başlattığını duyurdu. DMO tarafından operasyona ilişkin yayınlanan bildiride, "Bugün sabah saatlerinde, terörist, zalim ve çocuk katili Siyonist rejimin İran'ın bazı bölgelerine düzenlediği saldırıda yüksek rütbeli komutanlar, seçkin bilim insanları ve masum çocuklar şehit oldu" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, "İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejimine ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik 'Gerçek Vaad 3' operasyonu başlatıldı. Operasyonun detayları daha sonra kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN