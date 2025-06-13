İran Devrim Muhafızları Ordusu "Gerçek Vaad 3" Operasyonunu başlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik "Gerçek Vaad 3" operasyonunu başlattığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik "Gerçek Vaad 3" operasyonunu başlattığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik "Gerçek Vaad 3" operasyonunu başlattığını duyurdu. DMO tarafından operasyona ilişkin yayınlanan bildiride, "Bugün sabah saatlerinde, terörist, zalim ve çocuk katili Siyonist rejimin İran'ın bazı bölgelerine düzenlediği saldırıda yüksek rütbeli komutanlar, seçkin bilim insanları ve masum çocuklar şehit oldu" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, "İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejimine ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik 'Gerçek Vaad 3' operasyonu başlatıldı. Operasyonun detayları daha sonra kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok

AK Parti Grup Başkanı Güler: Radar cezası diye bir şey yok
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.