İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ABD'li teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin destek verdiğini belirterek, söz konusu şirketlerin "meşru hedef" kabul edileceğini açıkladı. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı