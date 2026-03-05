Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu: "İsrail Savunma Bakanlığı ve Ben Gurion Havalimanı hedef alındı"

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, hipersonik füzeler ve Kamikaze İHA'ları ile İsrail'deki stratejik hedefleri vurduğunu ve 7'den fazla radar sisteminin imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, hipersonik füzeler ve Kamikaze İHA'larıyla İsrail'de Savunma Bakanlığı binası ile Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndaki stratejik noktaları hedef aldıklarını, 7'den fazla gelişmiş radarın imha edildiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek vaad 4" Operasyonu'nun 17'nci dalgası kapsamında İsrail'deki stratejik hedeflerin vurulduğunu duyurdu. DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan bildiride, "DMO Hava Kuvvetleri'ne ait hipersonik füzeler ve Kamikaze İHA'ları ABD'ye ait THAAD hava savunma sistemini aşarak İsrail Savunma Bakanlığı binası ile Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndaki stratejik noktaları hedef aldı" ifadeleri kullanıldı.

Saldırılarda 7'den fazla gelişmiş radar sisteminin imha edildiği belirtilen açıklamada, "ABD ve Siyonist rejimin bölgedeki gözü kör edilmiştir. Rejimin askeri güçleri ve unsurları sivil ve kamusal alanlarda gizlenmiş durumda. Ancak saldırgan unsurların tespit edilerek hedef alınmasına yönelik operasyonlar sürecek ve kararlılıkla yok edilecekler. Önümüzdeki günlerde saldırılar daha şiddetli ve daha geniş çaplı hale gelecek" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

