İran, ABD'li şirketleri hedef alacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'i İran'daki suikastlardan sorumlu tutarak, 18 ABD şirketine yönelik misilleme tehditlerinde bulundu. Şirketlerin çalışanları ve bölge halkına güvenlik uyarısında bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'i İran'daki suikastlardan sorumlu tutarak, İran'da gerçekleşecek her bir suikasta karşılık başta Apple, Microsoft, Google, Nvidia ve Intel olmak üzere 18 ABD'li şirketin hedef alınacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail'i İran'daki suikast eylemlerinden sorumlu tutarak, bu saldırılarda rol oynadığını öne sürdüğü ABD şirketlerine yönelik tehditte bulundu. DMO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Terör eylemlerinin durdurulması gerektiğine dair yaptığımız uyarıları defalarca görmezden geldiniz. Bugün de hem sizin hem de İsrailli müttefiklerinizin terör saldırılarında bazı İran vatandaşları hayatını kaybetti. Suikast hedeflerinin planlanması ve takibinde ABD'li bilgi ve iletişim teknolojileri ve yapay zeka şirketlerinin temel rol oynadığı dikkate alındığında, bu eylemlere karşılık olarak bundan sonra söz konusu operasyonlarda etkili olan başlıca kuruluşlar meşru hedeflerimiz olacaktır" denildi.

Çalışanlara ve bölge halkına uyarı

DMO, söz konusu şirketlerde çalışanlara da çağrıda bulunarak, "Bu kuruluşların çalışanlarına, can güvenliklerini korumak amacıyla derhal iş yerlerinden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca bu terörist şirketlerin bulunduğu bölgelerde yaşayanların da 1 kilometre yarıçapındaki alanı terk ederek güvenli bölgelere gitmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

18 şirket hedef listesinde

Hedef alınacak şirketlere listesinin de paylaşıldığı açıklamada, "Terör planlamalarında aktif rol alan şirketler, her bir suikasta karşılık misilleme kapsamında hedef alınacaktır. Bu kapsamda Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Plantier, Nvidia, JP Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42 ve Boeing şirketleri, 1 Nisan Çarşamba günü Tahran saatiyle 20.00'den itibaren, İran'da gerçekleşecek her suikasta karşılık ilgili birimlerinin imha edilmesini beklemelidir" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran savaşta 2. aşamaya geçiyor: ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak

İran savaşta yeni aşamaya geçiyor: Yarından itibaren hepsini vuracağız
Sinop'ta 10 bin böceğe 'kamu' görevi

Binlerce böceğe 'kamu' görevi! O ilimizde mesaiye başlayacaklar
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
Böyle takı töreni görülmedi! Dansı davetlileri mest etti

Herkes bu kızı konuşuyor! Böyle takı töreni görülmedi
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
Sinop'ta 10 bin böceğe 'kamu' görevi

Binlerce böceğe 'kamu' görevi! O ilimizde mesaiye başlayacaklar
AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan'dan Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmayla ilgili açıklama

AK Parti'den Etimesgut Belediyesi’ne soruşturmayla ilgili açıklama
Polonya da Trump'ın isteklerine sırt çevirdi, Patriotlar yerinde kalıyor

Bir Avrupa ülkesi daha sırt çevirdi: Patriotlar yerinde kalıyor